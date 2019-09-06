"الكهرباء": 18 ألفا و300 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج، الجمعة، تبلغ 18 ألفا و300 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس الخميس خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وتوقع المرصد- في نشرته اليوم - أن يبلغ الحمل الأقصى 27 ألفا و700 ميجاوات مقابل 28 ألفا و900 ميجاوات أمس، مشيرًا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 23 ألفا و100 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم الجمعة باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الساعة الخامسة مساء، وكان قد ظهر أمس الخميس باللون الأخضر طوال اليوم.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.