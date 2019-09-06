برلماني عن قرار إحلال "التوك توك": الحكومة اقتحمت المشكلة لحلها نهائياً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

أشاد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب، بقرار الحكومة باستبدال وإحلال "التوك توك"، بسيارات آمنة ومرخصة مثل "المينى فان" تعمل بالغاز الطبيعى، موضحًا أن مردود القرار سيكون إيجابي بوجه عام، حيث سيعمل على توفير وسائل مواصلات آمنة، ومُرخصة، وحضارية للمواطنين، فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل.

وقال "مسعود" في بيان الجمعة، إن الحكومة الحالية أول من اقتحمت مشكلة "التوك توك" لحلها من جذورها، مثلما تم سابقاً في استبدال سيارات التاكسي القديمة، ليحل محلها التاكسي الأبيض.

وطالب من وزير المالية الإسراع في تنفيذ هذا البرنامج والاتفاق مع مصنعي "التوك توك" لبدء تحويل خطوط إنتاجهم لسيارات "الميني فان"، خاصة أنه تم التنسيق معهم مسبقًا على تخفيض انتاجهم من مركبات "التوك توك"، تمهيدًا لتنفيذ برنامج للاستبدال والإحلال.

وناشد النائب أمين مسعود، أصحاب التكاتك مساندة جهود الحكومة للقضاء على هذه المشكلة التي أصبحت داخل مختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية من خلال التوجه الى وزارة المالية والأجهزة المعنية لاستبدال "التوك توك" بسيارة آمنة ومرخصة.