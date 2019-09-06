المشاركون في أوسكار الإبداع الأفريقي يزورون الأهرامات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:
نظمت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، زيارة لمنطقة أبو الهول بالجيزة، ضمن فعاليات أوسكار الإبداع الأفريقي، والتي تنظمها الوزارة بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي، وتستمر حتي ١٠ سبتمبر الجاري بالقاهرة والفيوم.
شهدت الوفود الأفريقية من شباب المبدعين خلال الزيارة الأهرامات الثلاثة ومنطقة البانوراما ، واستمعت إلى شرح مفصل عن تاريخ المنطقة وأهم المعالم الأثرية بها، وزارت أقدم المنحوتات الضخمة "التمثال الإسطورى"، والواقع علي هضبة الجيزة على الضفة الغربية من النيل.
يذكر ان الدول المشاركة في أوسكار الإبداع الأفريقي تشمل بالاضافة الي مصر الدولة المنظمة للحدث كلا من: السودان ، جنوب السودان، اثيوبيا، تونس، موريتانيا، تنزانيا، الصومال، أوغندا، الكونغو الديمقراطية، تشاد، زامبيا، جامبيا، جزر القمر، مالاوي، نيجيريا، الكاميرون، توجو، كينيا، مدغشقر ، جنوب أفريقيا، بوركينا فاسو، غانا.
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