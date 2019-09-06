أخبار مصر | غلق محال ودهان الأسوار.. حي شرق مدينة نصر يرفع شعار "لا للتهاون" (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غلق محال ودهان الأسوار.. حي شرق مدينة نصر يرفع شعار "لا للتهاون" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل حي شرق مدينة نصر برئاسة اللواء مجدي الوصيف، أعمال تطوير جميع مناطق الحي ورفع كفاءتها لعودتها لمظاهرها الحضاري تحت شعار "لا للتهاون وتطبيق القانون على المخالفين"، وذلك بناءً على توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بالاهتمام بجميع المجالات الخدمية.

وطبقًا للخطة الموضوع لحي شرق تم عمل الآتي:

1-تطوير ورفع كفاءة الشوارع

استكمال أعمال التطوير ورفع كفاءة منطقة صقر قريش بالحي العاشر، حيث تم عمل إحلال وتجديد وصيانة لأعمدة الإنارة ودهانها وتركيب البلدورات للرصيف وزراعة الشتلات ووضع النجيلة وتم إزالة الرامب الخاص بالمحال وبناء البلدورات للرصيف وتجريد الشارع من التراب وزرع أشجار للجزيرة رقم ٢ صقر قريش.

2-دهان السور الخارجي لكلية البنات

الانتهاء أعمال دهان السور الخارجي للمدينة الجامعية "كلية البنات" بشارع احمد تيسير وجارى استكمال أعمال التطوير التي تتم في الشارع من"تركيب انترلوك وزراعة نجيلة وتوسعة ورصف الشارع".

3-تطوير منطقة زهراء مدينة نصر

استكمال أعمال التطوير فى منطقة مساكن زهراء مدينة نصر، من خلال تقليم الأشجار ورفع الإشغالات بمحيط أسوار المدارس، ورفع كفاءة الشوارع وعمل كافة أعمال النظافة.

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4-رفع الإشغالات

حيث قامت أجهز الحي وفي أماكن متفرقة برفع إشغالات متواجدة بمحيط الأكشاك والمقاهي، وتم التنبيه على مالكيها بعدم تكرار المخالفة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ومتابعة ورصد أعمال النظافة وأعمال متعهدي الجمع السكني على مستوى حي شرق مدينة نصر.

وأصدر قرار إيقاف أعمال للقطعة رقم ٣ بلوك ٤٢ المنطقة العاشرة بإزالة الشدة الخشبية بالدور السادس فوق الأرضي قرار رقم ٤٣ لسنة ٢٠١٩وذلك بمسطح ٢٥٠متر وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.

رفع الإشغالات بشارع ٤ محمد عشماوي و٤ عمر مختار محل سمك، بالإضافة إلى شارع ناصر خسرو المنطقة الأولي.

كما شملت حملة رفع الإشغالات شوارع، محمد كريم المنطقة السادسة أمام معهد الخدمة الاجتماعية وحافظ رمضان من احمد فخري، طريق النصر، محمد إبراهيم المتفرع من شارع محمد حسنين هيكل، وشارع ذاكر حسين الحي السابع أمام مدرسة بن الفيس.

5- استجابة لشكاوي المواطنين

استجابة لشكاوي سكان المنطقة، قام نائب محافظ القاهرة ومدير صندوق إسكان القوات المسلحة، بغلق عدد من المحال بناءً على توصية الطب البيطري، وإزالة عدد من الأكشاك المخالفة.

وذلك خلال جولتهم التفقدية لحي شرق مدينة نصر، للإطلاع على نظافة الشوارع ومراجعة أعمدة الإنارة.