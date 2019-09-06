أخبار مصر | بعد قرار الحكومة.. ما الفرق بين "التوكتوك" والسيارة "الميني فان" وأجرة كل منهما؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد قرار الحكومة.. ما الفرق بين "التوكتوك" والسيارة "الميني فان" وأجرة كل منهما؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، تأييدهم لاقتراح مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، بتبديل "التوكتوك " في مصر بعربات أخري تسمي بـ"الميني فان".

جاء هذا الاقتراح بعد أن رأت الحكومة، أن التوكتوك يشوه مظهر مصر الحضاري، كما أنه يتسبب في عدد من المشكلات والعشوائيات وانتشار العمليات الإجرامية.

حيث تشرع الحكومة في توفير الـ"ميني فان" من خلال المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية "مشروعك" التابع لوزارة التنمية المحلية، وذلك بالتنسيق مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع مخططات للترويج لسيارات "ميني فان".

ولكن ظل التساؤل يدار في أذهان المواطنين ما الفارق بين تلك السيارات وبين التكتوك؟ ماذا عن تكلفة "أجرة" تلك السيارة وغيرها من التساؤلات التي اهتمت "الخليج 365" بتقديم الإجابات عنها.

Advertisements

من المعروف أن التكتوك يأخذ شكل عربة مفتوحة بلا أبواب وهو شكل قد اعتدنا علي رؤيته، ويحمل فردين فقط وتكون أجرته متغيرة وفقا للمسافة التي يقطعها، فماذا عن شكل سيارات "الميني فان"؟، عربات " الميني فان" تشبه في هيئتها سيارات النقل الجماعي للركاب "الميكروباص"، ولكن بشكل أصغر، وهي تتسع من 6 إلى 7 أفراد، كما أنها تعمل بالغاز الطبيعي.

كما أن السيارة "ميني فان" ستكون مرخصة، ولن يتعرض سائقها للمساءلة القانونية، علي عكس "التكتوك"، وأنها ستتناسب مع الجميع وللعديد من الأغراض بل أنها لن تشغل حيزا كبير لصغر حجمها.

والجدير بالذكر أن المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار نادر سعد، كشف أن "مدبولي" وجه بعقد اجتماع مع مصنعي "التوك توك"، لبدء تحويل خطوط إنتاجهم لسيارات "المينى فان"، خاصة أنه تم التنسيق معهم مسبقا على تخفيض إنتاجهم من مركبات "التوك توك"، تمهيدا لتنفيذ برنامج للاستبدال والإحلال.

من جانبه، أكد وزير المالية، محمد معيط، موافقته على البدء في هذا البرنامج لما له من آثار إيجابية، مشيرا إلى أن هناك وحدة بالفعل بالوزارة تولت مشروع إدارة التاكسي سابقا، ومستعدون لبدء تنفيذ هذا البرنامج.

ويصل سعر سيارة "الميني فان" في مصر حاليا من من 150 ألف جنيه إلي 170 ألف، وتقوم بتصنيعها العديد من الشركات الرائدة.