أخبار مصر | محافظة القاهرة تعلن عن وظائف قيادية شاغرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظة القاهرة تعلن عن وظائف قيادية شاغرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت محافظة القاهرة، أمس الخميس، عن حاجتها لبعض الوظائف القيادية بمديرية القوى العاملة والهجرة طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016.

وتضمن الوظائف المطلوبة مدير عام منطقة القوى العاملة، ومدير عام للإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية، ويمكن للمتقدم أن يطلع على الأوراق والاشتراطات بالإدارة المركزية لشئون العاملة بديوان عام محافظة القاهرة بعابدين، ومدة التقديم لا تزيد عن شهر.

كما تطلب المحافظة مدير عام إدارة اجتماعية بغرب وجنوب القاهرة.

القوى العاملة توفر 315 وظيفة



ومن ناحية أخرى، وفرت وزارة القوى العاملة فرص بإحدى شركات الصناعات الغذائية بمدينة نصر، براتب يصل إلى 2500 جنيه.

ونوهت الوزارة في بيان لها عن الوظائف المطلوبة، والتي شملت 315 وظيفة، حيث تطلب الشركة 100 منسق ممرات، براتب 2050 جنيهًا، و100 موظف أمن، وذلك براتب 2400 جنيه، وذلك للعمل 12 ساعة، على أن يكون المتقدم لتلك الوظائف حاصلا على مؤهل متوسط.

كما تطلب الشركة، 50 كاشير، وذلك براتب 2050 جنيها، و5 مدخلي بيانات، وذلك براتب يتراوح من 2300 جنيه إلى 2500 جنيه، على أن يكون المتقدم لتلك الوظائف حاصل على مؤهل عال، وتحتاج الشركة، لـ30 بقالا، و30 جزارا، براتب يتراوح من 2350 إلى 2500 جنيه.

وتوفر الشركة تأمين صحي، وتأمين اجتماعي، وسكن، وبدل للفروع شرفم الشيخ وبورتو السخنة.

وللتواصل مع المدير المسئول للشركة الأستاذ محمد إبراهيم على 01148222992.

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توفير 500 فرصة عمل



أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر 500 فرصة عمل بإحدى شركات الأمن بمدينة نصر، براتب يصل لـ2500 جنيه.

وتضمنت الوظائف المطلوبة 100 فرد أمن للعمل بمنطقة العبور، وتتميز بتوفير مواصلات من الدائري طريق "قليوب - المرج"، بجانب توفير سكن للمغتربين.

ووضعت الشركة راتب يبدأ من 2300 لـ2500 جنيه، ولا يشترط الخبرة، ويكون حاصل على مؤهل متوسط.

كما تطلب الشركة 100 فرد أمن أيضا للعمل بمنطقة التجمع، وتوفر سكن للمغتربين، بجانب مواصلات من موقف السيدة عائشة، براتب يصل إلى 2600 جنيه ويبدأ من 2100.

ومن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، أن لا يزيد أعمارهم عن 45 عام، وساعات العمل 12 ساعة متواصلة.

وتوفر الشركة 200 فرصة عمل بمناطق إمبابة والعتبة والزمالك، براتب 2500 جنيه، لفرد الأمن، ويكونوا حاصلين على الشهادة الإعدادية أو الابتدائية.

كما تطلب الشركة 100 فرد أمن في جميع أنحاء القاهرة، ومدة العمل 8 ساعات، بجانب توفير وجبة غداء ومواصلات بجميع أنحاء العاصمة، براتب 1500 جنيه.

للتواصل مع المدير المسئول للشركة، محمد حسن ومحمود خالد على الأرقام التالية: 01008558859- 01121778182- 01153977110.

