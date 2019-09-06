أخبار مصر | تخفيض 50%.. افتتاح 6 معارض لبيع الأدوات المدرسية بالجيزة غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تخفيض 50%.. افتتاح 6 معارض لبيع الأدوات المدرسية بالجيزة غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتتح محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، 6 معارض، لمستلزمات المدارس تحت شعار "عوده المدارس" بتخفيضات تصل لـ50%، غدًا السبت.

وذلك بحضور وزير التنمية المحلية ووزير التموين ونيفين جامع رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وعادل ناصر رئيس الغرفة التجارية بالجيزة.

وأوضح محافظ الجيزة، إن المعرض الرئيس بشارع فيصل يُقام على مساحة 2000 متر مربع، وستقام المعارض الأخرى، بأحياء ومراكز ومدن الهرم.

وتابع "راشد" إقامة المعارض تمت بالتنسيق مع الغرفة التجارية ومديرية التموين، لاستقبال المدارس وتوفير كافة الأدوات بسعر منخفض، مشيرا إلى أن الغرفة التجارية ستتحمل كامل تكلفة إقامة المعارض وكافة الخدمات اللوجيستية للشركات العارضة التي ستلتزم من جانبها بعرض منتجاتها بتخفيضات تصل إلى 50٪.

ولفت راشد إلى أن سعى المحافظة نحو إقامة المعارض، يأتي في إطار دورها الهام في رفع الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية مع بداية العام الدراسي ومحاربة الغلاء.

وأكد المحافظ أن المعارض ستبدأ فى استقبال المواطنين بداية من الأسبوع الحالي ولمدة شهر لضمان تحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

أشار راشد أنه تم توجيه مديرية التموين والتجارة بمتابعة وتشديد الرقابة على تلك المعارض وتسكين مفتش تموينى بكل معرض لمتابعة سير عمل المعرض والتأكد من جودة المنتجات المعروضة وانخفاض أسعارها عن مثيلاتها بالأسواق وتحرير محاضر للمخالفين فى حاله عدم الإلتزام بالأسعار المعلنة.

ومن جانبه أشار المهندس عادل ناصر رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن التكلفة الإجمالية لإقامة تلك المعارض تصل إلى 2.5 مليون جنيه وتأتى بمشاركة نحو 64 شركة متخصصة في مستلزمات المدارس حيث تضم المعارض ملابس وأحذية وكشاكيل وحقائب مدرسية وأدوات مكتبية وأجهزة تكنولوجية لجميع المراحل التعليمية بأسعار مناسبة وتقل عن باقي الأسواق.

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ومن ناحية أخري عقد محافظ الجيزة، لقاءً مع مديري عموم الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، لوضع حلول عملية لمواجهة الكثافات الطلابية العالية على مستوى المدارس بالمحافظة، والاستفادة من كافة الفراغات والمكاتب الإدارية بالمدارس، وتحويلها إلى فصول دراسية لاستيعاب أكبر قدر من الطلاب لتفتيت أي كثافات داخل الفصول، إضافة إلى استغلال المدارس المجاورة ذات الكثافات الطلابية الأقل وتسكين طلاب بها وتوزيع المدرسين حسب احتياجات المدارس لسد أي عجز.

ووجه المحافظ مديري الإدارات التعليمية بالتأكد من توافر شروط السلامة الإنشائية والأمان بالمدارس والمنشآت التعليمية قبل بداية العام الدراسي من خلال اللجان المشكلة لمتابعة كل المدارس، ونقل جميع الرواكد لأماكن تخزين مؤقتة وآمنة بعيدًا عن السرقة والحريق.

والتأكد من تغطية جميع البالوعات وحصر المدارس التي تحتاج إلى رفع كفاءة الصرف الصحي بها، وكذا التأكد من سلامة أسوار المدارس والزجاج والشبابيك وأسلاك الكهرباء وضرورة توفير طفايات الحريق وغسيل ونظافة خزانات المياه مع متابعة أعمال الصيانة البسيطة والشاملة بصورة مستمرة.

كما كلف المحافظ بتفعيل خطط الزيارات الميدانية وسرعة الانتهاء من مراجعة التجهيزات المدرسية والمباني ومتابعة نظافتها من الداخل (الأفنية – الفصول الدراسية – الطرقات – حجرات الأنشطة – دورات المياه – الأسوار ).

كما وجه محافظ الجيزة بالإبلاغ عن أى مشكلة تواجه المدرسة، مؤكدًا على مسئولية مديرى المدارس عن المحيط الخارجي للمدرسة، بحيث يتم الإبلاغ الفوري عند وجود بالوعة صرف بدون غطاء أو كابل كهرباء مكشوف أو حاله رصف سيئة بالشارع أو تجمعات للقمامة وإشغالات قد تعوق حركة الطلبة وتهدد سلامتهم، حيث يتم التعامل معها على الفور بالتنسيق مع رئيس الحى أو المدينة المختص.

كما شدد راشد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمرور على المدارس كلًا فى نطاق عمله للتأكد من الانتهاء من كافة أعمال الصيانة الشاملة، وذلك بالتنسيق مع مديرى الإدارات التعليمية مؤكدًا على أهمية المظهر العام للمدارس وحالة النظافة بمحيطها وعدم السماح بكتابة أى عبارات أو إعلانات نهائيًا على أسوارها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال أى شخص يقوم بلصق إعلانات على أسوار المدارس.

ومن جانبه أشار خالد حجازي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إلى أنه تم تكليف مديرى العموم بحصر أى احتياجات بالمدارس لسرعة توفيرها سواء بالمشاركات المجتمعية أو من خلال المديرية، مشيرًا أن أعمال الصيانة تجرى بشكل جيد وخلال أيام سوف يتم الانتهاء منها بالكامل بكافه المدارس إضافة إلى أنه قد تم استلام الكتب الدراسية بنسبة90% من الوزارة وتم توزيعها على الإدارات التعليمية والمدارس.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ بحضور السكرتير العام والسكرتير المساعد ورئيس مدينة الجيزة ووكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس هيئة الأبنية التعليمية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرى عموم الإدارات التعليمية بالمحافظة ورئيس جهاز المتابعة الميدانية لعرض الاستعدادات للعام الدراسى الجديد والوقوف على السلبيات للعمل على حلها فى أسرع وقت.