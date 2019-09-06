أخبار مصر | حملة مكبرة بحي الزيتون لإزالة مخالفات "المحلات والمقاهي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملة مكبرة بحي الزيتون لإزالة مخالفات "المحلات والمقاهي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت أجهزة حي الزيتون برئاسة اللواء أشرف بهجت، حملة مكبرة؛ لرفع إشغالات المقاهي والباعة الجائلين والأفران والمطاعم والأسواق، لفتح الطريق أمام المارة والسيارات.

اشترك في الحملة اللواء مازن عبد الشافي مساعد مدير الأمن، ومأمور قسم الزيتون، وعدد من قيادات شرطة مرافق الحي، وشملت الحملة شوارع عبد المجيد سليم - طومنباى - سليم الأول - بن الحكم - جسر السويس - محمد شكرى - محطة القبة - العزيز بالله - ترعه الجيل – المطرية.

أسفرت الحملة عن تحرير عدة محاضر مخالفة إشغالات، ومحاضر إدارة محلات بدون تراخيص، وباعة متجولين، وتم وضع المضبوطات في مخازن الحي لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أصحابها.

تشميع محلات بدون تراخيص

قامت أجهزة الحي، بغلق وتشميع إحدى محلات الطيور الحية بشارع عبدلله فريد، بعد وجود تراخيص، وتم عمل محضر بيئة، بالإضافة إلى شن حملة مكثفة لإزالة إشغالات الطرق وفتح الطريق أمام المارة، وسير السيارات بشكل طبيعي لعدم تكدس الشارع، والحفاظ على المظهر الحضاري للشارع، والمساهمة في شعور المواطن المصري بالراحة خلال تجوله في الشارع وقضاء مشاويره دون أي معاناة بسبب الإشغالات التى مازالت تؤرق المواطن المصري في الشارع.

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حيث رُفع كافة الإشغالات والمضبوطات ومصادراتها بمخازن الحي، وتم تحرير محاضر للمخالفين، لعدم تكرارها مرة أخري، والحفاظ على الأرصفة ونظافة الشوارع.

تنظيف صلاح سالم من أطباق البيض

قامت أجهزة حي الوايلي بالتعاون مع هيئة نظافة وتجميل القاهرة، بإزالة المخالفات بطريق صلاح سالم، نتيجة سقوط سيارة نقل محملة بأطباق البيض بوسط الطريق.

وعلى الفور اتجهت المتابعة الميدانية لرئاسة الحي، إلى شارع صلاح سالم لرفع المخالفات من قشر البيض والكارتون ومساوية الأرض بالرمال، حتى لا يعوق الحركة المرورية للشارع ولمنع حدوث أي حوادث.

وفي نفس السياق، قاد اللواء وليد عبد الحميد رئيس حي روض الفرج والمهندس خالد بهجت سكرتير الحي، بالتعاون مع شرطة المرافق ومأمور قسم روض الفرج، وإدارة الإشغالات، حملة مكبرة لرفع مخالفات الطرق.

وأسفرت الحملة عن تحرير 25 محضر بيئة وتلف رصف، وتم ضبط كمية كبيرة من المخالفات ووضعها في مخازن الحي.