أخبار مصر | طقس السبت.. حار نهارا لطيف ليلا والعظمى تصل لـ42 بهذه المحافظة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طقس السبت.. حار نهارا لطيف ليلا والعظمى تصل لـ42 بهذه المحافظة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد البلاد خلال الأيام الحالية، تقلبات في درجات الحرارة، حيث تتعرض أحيانا لموجة حر، ثم تعود درجات الحرارة إلى حالتها الطبيعية، ثم تعود مجددا للارتفاع، وهو ما يسبب حالة من القلق لدى المواطن المصري، الذي يسعى الى اتخاذ كافة الاحتياطات حتى لا يتعرض للإعياء.

وحالة الطقس في مصر والبلاد العربية، تشهد ارتفاعا ملحوظا في ظل استمرار فصل الصيف والذي ينتهي خلال الفترة المقبلة، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، بينما من المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية.

وعن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة جنوبا، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وتنشر بوابة الخليج 365، درجات الحرارة المتوقعة غدا في القاهرة والمحافظات المختلفة، حيث يستطيع القارئ معرفة درجات الحرارة وحالة الجو، كالتالي:

الصغرى - العظمى

القاهرة 26 - 34

شبين الكوم 25 - 33

طنطا 24 - 33

دمنهور 24 - 32

الإسكندرية 23 - 30

بلطيم 23 - 31

مطروح 22 - 31

السلوم 21 - 31

سيوة 23 - 35

بورسعيد 25 - 30

دمياط 24 - 30

الزقازيق 23 - 34

الاسماعيلية 21 - 34

السويس 24 - 35

العريش 22 - 31

رفح 22 - 30

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رأس سدر 24 - 36

نخل 17 - 33

نويبع 28 - 35

طابا 25 - 33

كاترين 18 - 32

الطور 27 - 34

شرم الشيخ 29 - 37

الغردقة 28 - 37

مرسى علم 30 - 34

الفيوم 26 - 35

بنى سويف 25 - 35

المنيا 24 - 35

أسيوط 26 - 36

سوهاج 25 - 37

قنا 26 - 39

الأقصر 26 - 41

أسوان 29 - 42

أبوسمبل 27 - 41

الوادي الجديد 24 - 39

شلاتين 29 - 38

ابو رماد 29 - 37

حلايب 30 - 36

رأس حدربة 30 - 35