مصر | "مش أول مرة".. إصابة طفل بطلق خرطوش في تعدي عائلة على أخرى بـ"الأسلحة النارية" بالوراق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مش أول مرة".. إصابة طفل بطلق خرطوش في تعدي عائلة على أخرى بـ"الأسلحة النارية" بالوراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب طفل بطلق خرطوش في الوراق بالجيزة، وتم حجزه في مستشفى القصر العيني، في تعدي عائلة على أخرى، بسبب خلافات عائلية.

وتلقى قسم شرطة الوراق، بلاغا بإصابة طفل يدعى "ع.س.أ" بطلق خرطوش في شارع "الصلاة على النبي" وتم نقله لمستشفى القصر العيني.

وتم الانتقال إلى محل الواقعة، وإلقاء القبض 6 أشخاص متورطين في الحادث.

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وتبين سابقة قيام العائلة المذكورة بالتعدي على المجني عليهم في 2018، وأصيب حينها 4 أطفال منهم طفل كان تعرض إلى إصابات بالغة.

وقال أحد المجني عليهم، إن العائلة المعتدية تقوم بتجديد الخلافات والمشاجرات باستخدام الأسلحة النارية دون النظر إلى القانون أو الشرطة، ودائما ما يقومون بافتعال المشكلات مع المجني عليهم للاعتداء عليهم.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.