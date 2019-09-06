مصر | "دعوى الخلع".. المستندات المطلوبة وصيغتها وإجراءات سيرها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "دعوى الخلع".. المستندات المطلوبة وصيغتها وإجراءات سيرها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"الخلع" يعرف بأنه تطليق الزوجة نفسها، وذلك بشرط أن تعيد ما أعطاها الزوج من مهر وأن يكون الزوج دون عيوب أو دون أن تصدر منه إساءة إليها، ولكن في حالة إذا كانت الزوجة متضررة من الزوج في هذه الحالة يتم إعطائها كل حقوقها، وهو يطبق في دول كثيرة منها مصر الذي بدأ فيها في عام 2001.

ويعتبر الخلع من قضايا الأحوال الشخصية الذي أثارت تساؤلات كثيرة في السنوات الأخيرة، حيث إن هناك من وجد فيها الخلاص والملاذ ومن الرجال من ينعتها بأفظع الألفاظ، فقد يكون الخلع الدواء وقد يكون الداء.

وتستعرض الخليج 365، المستندات المطلوبة والصيغ المتعارف عليها واجراءات سيرها:

1- وثيقة الزواج.

2- شهادات ميلاد للأولاد إن وجد.

3- إنذار عرض لمقدم الصداق

وبعدها يتم التوجه لمكتب تسوية المنازعات الأسرية وتقديم طلب تسوية وبعد جلساته في خلال 15 يوما تقام الدعوى بقلم كتاب محكمة الأسرة وبعد أن تقيد أو تحدد جلسة لها، فى الجلسة الأولى

"وهي خاصة باكتمال الشكل في إعلان الزوج من عدمه"، وبعد اكتمال الشكل واعلان الزوج قانونا، تؤجل لحضور الزوجة بشخصها حيث تقرر: "أنها تكره العيش مع زوجها وتخاف ألا تقيم حدود الله".

التأجيلات المتتابعة:



هناك عدد من التأجيلات التى تتم بعد ذلك متعارف عليها حيث تؤجل الدعوى للصلح مرة، وتؤجل مرة أخرى في حالة وجود أولاد، وتؤجل لحضور حكمين لكل طرف حكم للصلح بينهم، وتؤجل لتقديم كل حكم تقريره، ولتقديم رأي الخبير الاجتماعي ورأي النيابة، وأخيرا تحجز الدعوى للحكم "بتطليق المدعية طلقة بائنة للخلع" وهذا الحكم نهائي لا يجوز استئنافه. هناك عدد من التأجيلات التى تتم بعد ذلك متعارف عليها حيث تؤجل الدعوى للصلح مرة، وتؤجل مرة أخرى في حالة وجود أولاد، وتؤجل لحضور حكمين لكل طرف حكم للصلح بينهم، وتؤجل لتقديم كل حكم تقريره، ولتقديم رأي الخبير الاجتماعي ورأي النيابة، وأخيرا تحجز الدعوى للحكم "بتطليق المدعية طلقة بائنة للخلع" وهذا الحكم نهائي لا يجوز استئنافه. صيغة دعوى خلع



