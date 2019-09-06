مصر | 6 حقوق للمحامي الحاضر مع المتهم في تحقيقات النيابة العامة.. تعرف عليها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 6 حقوق للمحامي الحاضر مع المتهم في تحقيقات النيابة العامة.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصدت بوابة6 حقوق للمحامي الحاضر مع المتهم في تحقيقات النيابة العامة، وهي حقوق مقررة في الأصل للمتهم وينوب عنه محاميه في مباشرتها، وهي على النحو التالي:

1- الحق في الاطلاع على جميع الملفات ذات الصلة بالتحقيق.

2- الحق في إثبات الملاحظات أو إبداء الدفوع والطلبات.

3- الحق في توجيه الأسئلة للمتهم أو للشهود.

4- الحق في الاتصال الدائم بالمتهم.

5- الحق في الحصول على صور رسمية من التحقيقات.

6- الحق في إنابة غيره في الحضور.

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نص قانون العقوبات في المادة 145 منه على أن كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة، وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقًا للأحكام الآتية:

إذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

وإذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور.

وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها، ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني.

أما من يمكن مقبوض عليه من الهرب أو يساعده عليه أو يسهل له الأمر فيعاقب طبقًا للأحكام الآتية:

إذا كان المقبوض عليه محكومًا عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع، وإذا كان محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهمًا بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع، وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس.