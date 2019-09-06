مصر | تعرف على حالات رفض دعاوى الخلع بمحاكم الأسرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على حالات رفض دعاوى الخلع بمحاكم الأسرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لأهمية دعاوى الخلع في المجتمع، تنشر "الخليج 365"، حالات رفض تلك الدعاوى في السطور التالية:

1- ينص قانون الأحوال الشخصية أن شروط إجابة دعوى الخلع بأن ترد الزوجه لزوجها المهر الذي أعطاه لها وتتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية.

2- أن تقرر الزوجة صراحة أمام المحكمة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض،بالإضافة إلى حضور الزوجة بشخصها أمام المحكمة للإقرار بالمخالعة.

3- أن تقدم الزوجة أوراقا ومستندات غير واقعية، أو عدم تقديم أورقا ومستندات طلبتها المحكمة منها خلال الجلسات، شارحا أنها توضح فى أوراق القضية قيمة المهر ومؤخر الصداق المتفق عليهما، فإن لم تتضمن دعواها قيمة تلك الأشياء، تطلبها المحكمة من الزوجة، وفى حال عدم تقديمها تقضى المحكمة برفض الدعوى، وإلزام الزوجة بالمصروفات.

4- عدم ذهاب الزوجة أو محاميها جلستين متتابعتين دون عذر قهرى يقدم للقاضى، وحيث ان عقيدة المحكمة فى دعاوى الخلع تحديدا تقتضي إنهاءها على وجه السرعة، خاصة أن الزوجة تعلن تنازلها عن مستحقاتها، ففى حال عدم حضورها أو وكيلها للجلسة وتفسره المحكمة فتقضى برفض الدعوى"

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5- رفع حالتين خلع وطلاق في نفس الوقت هي واحده من حالات رفض الخلع حيث أن الزوجة إذا أقامت دعوى طلاق للضرر فى نفس وقت إقامتها لدعوى الخلع، تقوم المحكمة بشطب دعوى الخلع، لحين الفصل فى دعوى الطلاق" ولكن الزوجة التي ترفض المحكمة دعوى الخلع الخاصه بها، من حقها أن تقيم دعوى جديد مع تفادى الأخطاء، التي وقعت فيها خلال المرة الأولى.

6- وفقا لنص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 فإم امتناع الزوج عن المثول أمام المحكمة وكذا امتناعها عن الإقرار المشار إليه يتخلف مع أحد شروط الحكم بالتطليق خلعًا الأمر الذي يوجب على المحكمة أن تقضي برفض الدعوى.

الحقوق التي لا تعرفها المرأة ونص عليها قانون الخلع المصري:



1- وفقا لقانون الخلع المصري فهناك العديد من الحقوق التي نص عليها والتي لاتعرفها المراه ومنها،حق المرأة فى نفقة لأبنائها،وحقها فى أخذ المتحويات الواردة فى "القايمة".

2- كما تضمن حق المرأة فى الشقة إن كانت حاضنة،وكذلك حقها في حضانه أبنائها.