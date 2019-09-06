شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك بورسعيد تضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الملابس أجنبية الصنع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة، برئاسة الأستاذ يسري رجب، بالتنسيق مع الإدارة العامة لجمارك شرق بورسعيد، برئاسة الأستاذ محمد محمود حنفي من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الملابس الأجنبية الصنع بالمخالفة لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وقانون الجمارك رقم الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

فبناء على مذكرة معلومات سرية مقدمة من الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، برئاسة الأستاذ يسرى رجب، بمحاولة شركة ا. ر. س التلاعب فى مشمول الحاوية رقم TLLU4687761 بيان جمركي صادر أجنبى رقم 3140لسنة 2019 صادر أجنبي ومشمول الحاوية مستنديا عبارة عن 950 كرتونة بنطلونات جينز حريمي جديدة ماركة GROSS بعدد 25729 بنطلونا مصدرة إلى تركيا.

وبالعرض على الأستاذ السعيد عباس مصلح، مدير الصادر، قرر تشكيل لجنة جمركية من السادة محمد حسن سالم، مدير حركة ومحمد عبدالعال، مأمور الحركة وأحمد حمدي، مأمور تعريفة الساحة بحضور محمد إبراهيم عثمان، مدير إدارة منافذ الميناء ومحمد إبراهيم عثمان، مدير إدارة مكافحة العمليات، وسالم لافي، رئيس قسم الأمن الجمركى.

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وتم إخراج المشمول وكشف الجميع فتبين وجود اختلاف المشمول الوارد بالحاوية عن ما هو مدرج بالمستندات، حيث تبين أن البنطلونات ماركات مختلفة عن المستندات (حريمي وبناتي وأطفال) والبعض منها ممزق والبعض غير مكتمل الصنع والبعض غير مدون عليها أي بيانات.

وبالعرض على إدارة الفتوى والرأي بالشؤون القانونية أفادت باعتبار الواقعة تهربا جمركيا.

وقدرت الرسوم والغرامات المستحقة بحوالى 2 مليون و94 ألفا و150جنيها) بخلاف التعويضات المقررة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.