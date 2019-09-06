شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزير» يتابع إجراءات الكشف الطبي على طلبة الدفعة الأولى لـ«معهد تكنولوجيا النقل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الفريق مهندس كامل الوزير، وزيرالنقل من خلال تواصله مع قيادات هيئة السكك الحديدية والمعهد الفني فوق المتوسط لتكنولوجيا السكة الحديد والمركز الطبي لسكك حديد مصر بدء إجراء الكشف الطبى على الدفعة الأولى لطلبة المعهد الفنى فوق المتوسط لتكنولوجيا السكة الحديد التابع لهيئة السكك الحديدية.

وأكدت وزارة النقل، في بيان صادر عنها، اليوم، أن إجراءات توقيع الكشف الطبى على طلبة الدفعة الأولى لعدد ٥٠ طالبا للمعهد الفني فوق المتوسط لتكنولوجيا السكة الحديد قد بدأت صباح اليوم بالمركز الطبى لسكك حديد مصر، وذلك للالتحاق بالعام الدراسى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.

وأشار بيان وزارة النقل إلى أنه «بجانب الكشف الطبى سيتم أيضا إجراء اختبارات بدنية وسمات شخصية لاختيار أفضل المتقدمين ليكونوا على أعلى مستوى من الناحيتين البدنى والذهنى».

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وأكد البيان أنه تم اختيار عدد ٢٠٠ طالب لتوقيع الكشف الطبى والاختبارات البدنية والسمات، تمهيدا لاختيار أفضل عدد ١٠٠ طالب ضمن المقبولين في السنة الدراسية الأولى لتخريج كوادر متخصصة على أعلى مستوى من التدريب العلمى والنظرى المتخصص في علوم السكك الحديدية.

جدير بالذكر أن المعهد الفني فوق المتوسط لتكنولوجيا السكك الحديدية أنشئ بتوجيه من الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بهدف تخريج دفعات متميزة من الفنيين القادرين على مواكبة التطور الهائل في مجال السكك الحديدية ويكون لديهم القدرة على التعامل مع أحدث أساليب التكنولوجيا في هذا المجال.

وقد أصدر الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي القرار رقم 2340 بتاريخ 3/7 بالموافقة على إنشاء المعهد، والقرار رقم 2981 بتاريخ 28/7 ببدء الدراسة بالمعهد اعتبارا من هذا العام.

والدراسة بالمعهد داخلية، ومدتها عامين دراسيين في تخصصي نظم الإشارات الكهربية، وميكانيكا الوحدات المتحركة، ويتم منح الطالب بعد التخرج شهادة دبلوم المعاهد الفنية الصناعية في التخصص، ويتم تعيين الخريجين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وفقا لضوابطها.