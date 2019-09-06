شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن سلامة: لملكة بريطانيا الترخيص بتعليق جلسات البرلمان وفق السابقات القانونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، بريطانيا دولة السابقات القانونية، ولطالما حاز طلب مجلس مستشاري الملكة (الذي يضم في عضويته رئيس الوزراء البريطاني)، فإن للملكة الترخيص بالأمر بتعليق جلسات البرلمان لآجال محددة المسوغات القانونية وفق السابقات القانونية، جاء ذلك تعليقا على رفض طلب بالطعن في قرار «جونسون» بتعليق جلسات البرلمان البريطاني.

وأضاف سلامة أن «الدفوع أمام المحاكم البريطانية ضد قرار تعليق البرلمان سترفض إلا في حالة توصل محكمة الموضوع المختصة مكانيا وموضوعيا ليقين قضائي لا يقبل أي شك مفاده أن الإجراءات المتخذة من مجلس الملكة الاستشاري والملكة ذاتها، كانت غير متسقة مع السابقات القانونية البريطانية في ذات المسألة (تعليق جلسات البرلمان)».