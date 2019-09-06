شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز «دمياط الجديدة» يشن حملة لإزالة الإشغالات والمخالفات بالمناطق السكنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، شنُ حملة ليلية مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات بعدد من المناطق السكنية، للقضاء على المظاهر العشوائية بالمدينة، بالتنسيق بين إدارات التنمية والأمن بجهاز المدينة، وشرطة التعمير.

وأضاف رئيس الجهاز: «أسفرت الحملة عن إزالة الإشغالات والمخالفات الموجودة بالأسواق التجارية، وأمام المحال بجميع أحياء المدينة، بالإضافة إلى رفع جميع الإشغالات والتعديات المقامة من أصحاب الكافيهات والمحال التجارية على المسطحات الخضراء، وكذا تمت إزالة الإشغالات الموجودة على الأرصفة والباعة الجائلين، ومصادرة المضبوطات، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين».

يأتي ذلك في إطار حرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة على القضاء على جميع العشوائيات والمخالفات والتعديات بالمدينة، والتي تسيء إلى المظهر الجمالي، مؤكداً استمرار حملات إزالة المخالفات في جميع الأحياء والمجاورات بالمدينة يومياً، وأنه لا تهاون مع المخالفين، حتى يتم القضاء نهائيا على جميع المظاهر العشوائية بالمدينة.

حملة ليلية مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات بالمناطق السكنية بدمياط

حملة ليلية مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات بالمناطق السكنية بدمياط