شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: 39 منحة بجامعات أمريكية ومصرية للطلاب المتفوقين بالعلوم والتكنولوجيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن حصول عدد من طلاب الصف الثالث الثانوي بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا على عدد من المنح الدراسية بالجامعات المختلفة منها: ست عشرة منحة لطلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بأكتوبر والمعادي في عدد من الجامعات الأمريكية منها (University of Pennsylvania- Johns Hopkins- Northern Western – Stanford- Swarthmore)، وكذلك حصول طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بأكتوبر على عدد 3 منح في بلغاريا، وروسيا بجامعات (American University in Bulgaria- (Innopolis.

كما أشارت الوزارة إلى حصولهم على 23 منحة بالجامعات المصرية حتى الآن منها (الجامعة الأمريكية – زويل) لطلاب مدارس (أكتوبر- المعادى- الإسكندرية- الدقهلية- الغربية- الإسماعيلية- المنوفية- كفر الشيخ).