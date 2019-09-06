شكرا لقرائتكم خبر عن «أطباء الأسنان» تطالب بالحد من أعداد المقبولين بكليات طب الأسنان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور إيهاب هيكل، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، عضو بورد المؤتمر الدولى الخامس لأطباء الأسنان، EDSIC 2019، إن النقابة ناقشت خلال اجتماعها مع النقابات الفرعية على هامش المؤتمر الدولى، ضرورة تفعيل لجنة آداب المهنة، نظرا لوجود بعض التجاوزات من بعض الأطباء، وكيفية الحد من أعداد الخريجين من كليات طب الأسنان، مشيرا إلى أنه تم التوصل لمجموعة من التوصيات، وسيتم طرحها على الإدارة المركزية لطب الأسنان بوزارة الصحة، وبعض عمداء الكليات، ولجنة قطاع طب الأسنان.

وأوضح هيكل أن هناك 3 مطالب أساسية لنقابة الأسنان، هي الحد من أعداد الخريجين من الجامعات الأجنبية، والتى يحصل الطلاب على شهاداتهم من خلالها، نظرا لأنها أصبحت بابا خلفيا لكل من لا يحصل على مجموع طب الأسنان للالتحاق بالنقابة ومزاولة المهنة، مؤكدا ضرورة تقنين الدراسة بالكليات الأجنبية، نظرا لقبولها الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بمجموع 50%، وبالتالى لابد من وضع حد أقصى لقبول الطلاب الدارسين بالخارج في المجموع، على ألا يتجاوز الـ5%.

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وأضاف :كما تطالب النقابة بتحديد أعداد المقبولين في الجامعات بحيث لا يتعد الـ5 آلاف طبيب سنويا، مهما زاد عدد كليات طب الأسنان، وينظر في هذا العدد كل 5 سنوات، وفق متطلبات سوق العمل، بجانب التأكد من إمكانيات الكليات، خاصة من أعضاء هيئة التدريس، نظرا لعدم وجود أعداد كافية، بحيث يتم ضمان أن الخريج ذات كفاءة مرتفعة، مشيرا إلى أن الدولة بدأت تتغلب عليها من خلال عمل امتحان بورد موحد، وبالتالى لابد من قياس نتيجة إجراء الامتحان، ونتيجته، للوقوف على مدى صلاحيته خلال تلك الفترة التجريبية له.

وقال الدكتور مجدى بيومى، وكيل النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن الأعداد تزيد بشكل كبير، وبالتالى نتوقع حدوث كارثة خلال سنوات بسيطة، على مستوى مهنة طب الأسنان عموما، حيث بلغت أعداد الخريجين 4 آلاف و700 طبيب خلال العام الماضى، والعام الحالى سيصلون إلى 5 آلاف و500 طبيب، والعام المقبل سيصلون إلى 7 آلاف، معنى ذلك أنه لابد من وجود حل لتلك المشكلة.

وأضاف بيومى: بدأت وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات، في عقد امتحانات تجريبية للفئات الطبية لطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي، بحيث يتم منح تراخيص مزاولة المهنة لمن يتجاوز تلك الامتحانات، ونفكر حاليا في كيفية تحديد تلك الأمور، لأن فعليا مستوى الامتحان التجريبي الذي تم تنفيذه لا يليق بمصر لتخريج طبيب ذو جودة، وبالتالى لابد من الوصول إلى وسيلة دولية بشكل جيد، لنصل إلى النتائج المرغوب فيها، للتأكد تماما من قدرة الخريجين على تقديم خدمات طبية ذات مستوى مرتفع، وبأمان كامل، خاصة أنه عند صدور قرار تخفيض أعداد القبول بنسبة 25% لكليات طب الأسنان والصيدلة لم يتم تنفيذه، والتراجع عنه لعدة أسباب.