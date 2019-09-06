شكرا لقرائتكم خبر عن شرشر: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي وانخفاض الدولار يؤكدان فوائد الإصلاحات الاقتصادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، إن ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبي إلى 45 مليار دولار، وانخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، دليل واضح أن الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تسير في الاتجاه الصحيح، ورسالة إيجابية لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأكد شرشر أن الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، نجحت في تنفيذ خطط الرئيس السيسي لإنقاذ الاقتصاد، خاصة بعد محاولات النيل من مصر عن طريق الجماعات الإرهابية، ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنًا ملحوظًا في انتعاش الاقتصاد .

ولفت إلى أن المشروعات التي نفذتها الحكومة، خاصة شبكة الطرق، جذبت أنظار المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر، حيث تساعد في تسهيل نقل البضائع من وإلى المناطق الصناعية في مصر.