شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء الأسنان تؤيد مقترح وقف إنشاء كليات جديدة لحين تقييم الحالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت النقابة العامة لأطباء الأسنان، اليوم الجمعة، اجتماع، على هامش فعاليات المؤتمر الدولى الخامس لأطباء الأسنان، وذلك لبحث مشكلة الحد من أعداد الخريجين من كليات طب الأسنان، وذلك بحضور الدكتور مجدى بيومى وكيل النقابة العامة لأطباء الأسنان، والدكتور إيهاب هيكل عضو مجلس النقابة العامة.

وأوصى المشاركون بالاجتماع، بما يلى:

1- اتفق المجتمعون على تأييد توصية لجنة قطاع طب الأسنان، والذى تقدم به الدكتور خالد توفيق، عميد كلية طب الأسنان الجامعة الروسية، فى ديسمبر 2016، بوقف إنشاء كليات طب أسنان حكومية أو خاصة لمدة 10 سنوات، لحين تقييم الكليات الحالية، والتأكد من استكمال الموارد البشرية الكافية، وعمل دراسة إحصائية لعدد أطباء الأسنان المطلوب تخريجهم.

2- الاعتماد على الدراسات الاكتوارية، المقدمة من نقابة أطباء الأسنان، ووزارة الصحة، كدراسة تقدم للجنة قطاع طب الأسنان عند تحديد أعداد المقبولين لكليات طب الأسنان الحكومية والخاصة، على أن يعاد النظر فى الأعداد بدراسة جديدة كل 5 سنوات.

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3- تثمين جهود وزارة التعليم العالى فى سعيها لإصدار قانون بالامتحان الموحد قبل التسجيل بالنقابة، والترخيص بوزارة الصحة.

4- دراسة الناحية القانونية لقرار الجمعية العمومية فى 2013، حيث أن النقيب العام عضو فى لجنة القطاع بصفته، والتى توافق على إنشاء الكليات، حيث أنه لم يعترض على إنشاء أى كلية.

5- مناشدة لجنة القطاع، بضرورة التنسيق مع لجنة المعادلات لإغلاق الأبواب الخلفية لدراسة طب الأسنان، القادمة من دول لا يدرس فيها طب الأسنان وفق المعايير المصرية، ومن الحاصلين على مجموع ضعيف فى الثانوية العامة.

6- الدعوة لاجتماع جديد بحضور رئيس لجنة القطاع، لعرض التوصيات، وإضافة ما يستجد من توصيات.