شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بدء توقيع الكشف الطبى على طلبه الدفعة الأولى لمعهد السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابعت وزارة النقل مع قيادات هيئة السكك الحديدية والمعهد الفنى فوق المتوسط لتكنولوجيا السكة الحديد والمركز الطبى لسكك حديد مصر بدء إجراء الكشف الطبى على الدفعة الأولى لطلبة المعهد الفنى فوق المتوسط لتكنولوجيا السكة الحديد التابع لهيئة السكك الحديدية

وأكدت وزارة النقل فى بيان صادر عنها اليوم أن إجراءات توقيع الكشف الطبى على طلبه الدفعة الأولى لـ 50 طالب للمعهد الفنى فوق المتوسط لتكنولوجيا السكة الحديد قد بدأت صباح اليوم بالمركز الطبى لسكك حديد مصر وذلك للإلتحاق للإلتحاق بالعام الدراسى 2019/ 2020 وأشار بيان وزارة النقل أنه إلى جانب الكشف الطبى سيتم أيضا إجراء اختبارات بدنية وسمات شخصية لاختيار أفضل المتقدمين ليكونوا على اعلى مستوى من الناحيتين البدنى وذهنى .

وأكد البيان أنه تم اختيار 200 طالب لتوقيع الكشف الطبى والاختبارات البدنية والسمات تمهيدا لاختيار أفضل 100 طالب ضمن المقبولين فى السنة الدراسية الأولى لتخريج كوادر متخصصة على أعلى مستوى من التدريب العلمى والنظرى المتخصص فى علوم السكك الحديدية.

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جدير بالذكر أن المعهد الفنى فوق المتوسط لتكنولوجيا السكك الحديدية أنشىء بهدف تخريج دفعات متميزة من الفنيين القادرين على مواكبة التطور الهائل فى مجال السكك الحديدية ويكون لديهم القدرة على التعامل مع أحدث أساليب التكنولوجيا فى هذا المجال.

وصدر وزارة التعليم العالى والبحث العلمى القرار رقم 2340 بتاريخ 3/7 بالموافقة على إنشاء المعهد، والقرار رقم 2981 بتاريخ 28/7 ببدء الدراسة بالمعهد اعتبارًا من هذا العام .

والدراسة بالمعهد داخلية، ومدتها عامين دراسيين فى تخصصى نظم الإشارات الكهربية، وميكانيكا الوحدات المتحركة، ويتم منح الطالب بعد التخرج شهادة دبلوم المعاهد الفنية الصناعية فى التخصص، ويتم تعيين الخريجين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وفقا لضوابطها.

