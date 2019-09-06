شكرا لقرائتكم خبر عن موجز 6.. غدا طقس مائل للحرارة رطب بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 34 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، غدا طقس مائل للحرارة رطب بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 34 درجة.

فيما يلى موجز أخبار ”الخليج 365” للساعة السادسة مساء..

تواجد محمد صلاح نجم منتخب مصر ضمن قائمة المرشحين للحصول على جائزة "هدف الشهر" في نادي ليفربول الإنجليزي.

استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على انطلاق بطولة الدورى الممتاز للموسم الجديد 2019 – 2020 يوم 21 سبتمبر من الشهر الجارى.

أعلنت وزيرة الخارجية السويدية "مارجوت والستروم" اليوم الجمعة أنها ستستقيل من منصبها لقضاء المزيد من الوقت مع عائلتها.

تأهلت البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادى دجلة والمصنفة الرابعة عالمياً لسيدات الاسكواش إلى الدور نصف النهائى ببطولة "جى بى مورجان" الصين المفتوحة، والمقامة فى الصين خلال الفترة بين 4 إلى 8 سبتمبر الجاري.

كشفت الصحافة التركية عن موعد الظهور الأول للنجم المصرى محمد الننى مع نادى بشكتاش الذى انضم لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادماً من أرسنال الإنجليزي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

ألقت السلطات الكويتية، القبض على متهم إخوانى، تمهيدا لتسليمه إلى القاهرة، ضمن تحقيق مشترك لملاحقة شبكة للجماعة المحظور تمويل أنشطتها الإرهابية فى مصر.

أكد برنامج الغذاء العالمى التابع للأمم المتحدة، حاجة نحو 76 ألف شخص تضرروا من إعصار "دوريان" فى جزر البهاما إلى الغذاء والمساعدات.

حمصة مشجع أهلاوى فقد قدميه وهو فى طريقه للعودة إلى البيت بعد الانتهاء من مشاهدة مباراة النادى الأهلى وفريق "اطلع بره"، فى إطار منافسات الدور التمهيدى من "دورى أبطال أفريقيا".

Advertisements

وقف الحظ حائلاً أمام المنتخبات صاحبة الأرض خلال الـ 11 مباراة التى أقيمت يومى الأربعاء والخميس فى ذهاب الدور التمهيدي بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

تشهد مدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر، فصل وقطع التيار الكهربائي في 15 منطقة وقرية بمواعيد مختلفة، وذلك لإجراء أعمال الصيانة للمحولات والمحطات لخدمة المواطنين خلال فصل الشتاء وذلك برعاية هندسة كهرباء إسنا، وتقدمت الشركة بالإعتذار للمواطنين المقيمين بالمناطق المتأثرة بساعات الفصل، مناشدةً جميع المواطنين باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لتفادي ساعات الفصل.

كشفت شبكة "فوكس سبورت" العالمية، أن محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى سيكون مرشحاً بارزاً للفوز بجائزة "الكرة الذهبية"، التى تمنح لأفضل لاعب فى العالم لعام 2019 من جانب مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

كشفت شبكة "فوكس سبورت" العالمية، أن محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى سيكون مرشحاً بارزاً للفوز بجائزة "الكرة الذهبية"، التى تمنح لأفضل لاعب فى العالم لعام 2019 من جانب مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

أجلى اليوم حوالى 800 أسرة إلى مناطق مرتفعة فى شمال شرقى كمبوديا بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة، حيث فاض نهر ميكونج عن ضفافه، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

تواجد يورجن كلوب، المدير الفنى لنادى ليفربول، بقائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل مدرب فى شهر أغسطس الماضى بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا .

أكدت المملكة العربية السعودية أن القضية الفلسطينية تعد على رأس أولويات سياستها الخارجية، مشددة على دعمها للشعب الفلسطينى لنيل حقوقه المشروعة في بناء دولته المستقلة على حدود 1967م.

جاء قرار الحكومة بإعلان بدء برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات مينى فان آمنة ومُرخصة، ليساهم فى القضاء على ظاهرة العشوائية التى سببتها التكاتك فى الشوارع المصرية، إلى جانب توفير فرص عمل كثيرة للشباب.