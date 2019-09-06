شكرا لقرائتكم خبر عن بعد موافقة "اللوردات" .. البرلمان البريطانى يقر قانونا لمنع خروج بريطانيا بدون اتفاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية فى خبر عاجل لها إن البرلمان البريطانى أقر قانونًا لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بدون اتفاق ، موضحة أنه استكمالاً للضربة الرئيسية التي وجهت إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون ، تم تمرير التشريعات دون تعديل في مجلس اللوردات ، وسيذهب الآن إلى الملكة للموافقة الملكية.

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