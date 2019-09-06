شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. رئيس الوزراء يتابع معدلات تنفيذ المشروعات القومية في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يقوم غداً، السبت، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء يرافقه عدد من الوزارة، بزيارة لمحافظة المنيا يستقبله خلالها المحافظ اللواء قاسم حسين، وعدد من النواب يتابع خلالها معدلات تنفيذ المشروعات القومية بالمحافظة.

تشمل تفقد محور سمالوط على النيل، ضمن ٦ محاور أرضية تقوم وزارة النقل بتنفيذها ويضم المشروع ٣ كباري على النيل والسكك الحديدية وترعى الإبراهيمية، بطول ٢٤كيلومتراً وعرض ٢١ متراً وبتكلفة ١.٤ مليار جنيه، وعقب ذلك يقوم بافتتاح مشروع شارع مصر لتشغيل شباب الخريجين، ثم تفقد العمل بمستشفى التأمين الصحي ضمن مشروع تطوير العمل وتنفيذ المنظومة الجديدة، وبعد استكمال الجولة يعقد مؤتمراً بقاعة المؤتمرات شرق النيل، ثم زيارة للمنطقة الصناعية لافتتاح مجمع الصناعات، ومركز خدمة المستثمرين، ثم افتتاح مصنع مؤسسة مصر الخير.

وعقد صباح الجمعة المحافظ اللواء قاسم حسين اجتماعا موسعا بديوان عام المحافظة، ناقش خلاله استعدادات الزيارة ومدى جاهزية المواقع وتوزيع التكليفات على المسؤولين وفقاً لبرنامج الزيارة.