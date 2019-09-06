شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة منحة المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، نتيجة المنحة المجانية للدراسة في المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعريش، للعام الدراسي 2019/2020. وأكد المحافظ أنه تم اختيار 5 مرشحين أساسيين، و6 مرشحين احتياطيين من بين المتقدمين للمنحة من الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظامي الثلاث والخمس سنوات، طبقًا للشروط المعلنة.

وأضاف المحافظ أن المرشحين الأساسيين للمنحة هم كل من جهاد أحمد عبدالله، محمد أحمد سالم، عبدالرحمن محمد مصطفي، محمد نصار أحمد، روان حسن خميس، بينما المرشحين الاحتياطيين هم كل من بهاء أشرف عليوة، هاني حسين يوسف، محمد خالد لطفي، شيماء مرسي بدران، إهداء أيمن سعيد، أحمد عبدالله محمد.

يذكر أن محافظة شمال سيناء أعلنت عن منح مجانية للدراسة بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعريش من الطلبة الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام الثلاث والخمس سنوات بمجموع 80%. كما يذكر أن التقديم بدأ من يوم 18 أغسطس الماضي، وحتى يوم 22 أغسطس الماضي، بمركز المعلومات بديوان عام محافظة شمال سيناء بمدينة العريش.