شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام طن ونصف مواد غذائية فاسدة وتحرير 65 محضرًا بالشرقية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بقيادة الدكتور خالد فوزي، وكيل المديرية، حملات مكبرة على المنشآت الغذائية، بالتنسيق مع مديري الإدارات الصحية بمختلف مراكز ومدن المحافظة بناء على تعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة، واستمراراً للحملات المكثفة لمراقبة الأغذية على الأسواق والمنشآت الغذائية بنطاق دائرة المحافظة

أسفرت جهود الحملات عن إعدام ١٤٨٣ كيلو جرام أغذية، وذلك لتغيرها في خواصها الطبيعية، وضبط ٤٠٢ كيلو جرام أغذية لعدم وجود تاريخ إنتاج، ووجود صدأ بالعبوات فيما تم سحب ٩٢ عينة أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير ٦٥ محضر جنحة صحية للمنشآت الصحية المخالفة، كما تمت مخاطبة الجهات المختصة لغلق ١١ منشأة غذائية، منها ٥ منشآت بمدينة أبوكبير، ومنشأتين بمدينة بلبيس، و٣ منشآت بمدينة ديرب نجم، ومنشأة بمدينة الزقازيق .

من جانبه، أكد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن حملات مراقبة الأغذية على المنشآت الغذائية تأتي لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق، وضمان وصول منتج غذائي سليم وآمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين .

حملات تفتيشية علي المواد الغذائية بالشرقية‎

حملات تفتيشية علي المواد الغذائية بالشرقية‎