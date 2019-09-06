شكرا لقرائتكم خبر عن استئصال ورم وزنه 5 كجم من رأس رضيع بجامعة سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج، إن فريقاً طبياً من قسم جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى الجامعي نجح، بالتعاون مع قسمي التخدير والأطفال في إنقاذ حياة طفل حديث الولادة يعاني من ورم في الرأس يبلغ حجمه ثلاثة أضعاف حجم رأسه.

وأوضح «عزيز» أن الفريق الطبي بالمستشفى قام بإجراء التدخل الجراحي الدقيق لإنقاذ حياة الطفل، وذلك في اليوم الثالث من ولادته، حيث تم استئصال الورم الذي بلغ وزنه ٥ كجم.

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وقال الدكتور حسان النعماني، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي، إنه عند وصول الطفل إلى المستشفى كانت حالته العامة في غاية السوء، وغير مكتمل النمو، بالإضافة إلى معاناته من ضعف الوزن، مشيراً إلى أنه تم على الفور حجزه بعناية الأطفال حديثي الولادة وإجراء التحاليل والأشعات اللازمة، للوقوف على مدى استعداده لإجراء العملية الجراحية.

وأوضح الدكتور حمدي سعد، مدير المستشفى الجامعي، أن الفريق الطبي نجح في استئصال الورم، حيث تم الحفاظ على الشرايين والأورده المخية وجميع المناطق الحيوية بالمخ، وتم استكمال حجز المولود بعناية الأطفال لاستكمال العلاج والمتابعة، بإشراف الدكتور مصطفى أبوسديرة، رئيس قسم الأطفال.

من جانبه، أشار الدكتور مؤمن المأمون، رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، إلى أن الطفل يبلغ عمره الآن عشرة أيام، وهو بصحة جيدة وعلاماته الحيوية منتظمة، ولا يعاني من أي ضعف بأي طرف من الأطراف الأربعة.

جدير بالذكر أن الفريق الطبي الذي أجرى الجراحة ضم الدكتور عابدين خير الله، أستاذ مساعد بقسم جراحة المخ والأعصاب، الدكتور محمد عبدالسميع، الدكتور محمد عويش، الدكتور أحمد الحلفاوي، الدكتور محمد قاسم، ونخبه من أطباء قسم التخدير.