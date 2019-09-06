شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يجتمع مع نواب البرلمان للمنطقة الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الجمعة، تعليماته إلى رئيس حي المعادى بتوصيل الغاز لعزبة جلال بالمعادى، ومنح تصريح الحفر فورا لخدمة سكان المنطقة، لتخفيف العبء عن كاهل الأسر بالمنطقة بتيسير دخول الغاز إلى المنازل، بناءً على خطة الدولة بنشر توصيل الغاز إلى كافة المنازل لتقديم خدمة جيدة تليق بالمواطنين.

ووجه المحافظ رئيس الحي بتطوير المنطقة ورفع كفاءتها واستكمال كافة الخدمات الأزمة لها، كما وجه المحافظ رئيس حي دار السلام، بالتنسيق مع أملاك المحافظة والتخطيط العمراني بسرعة دراسة توفير أرض لإنشاء مجمع مدارس بنطاق حي دار السلام لتخفيف الكثافة بالفصول الدراسية ورفع العبء على كاهل المواطنين.

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كما أصدر المحافظ تعليماته لإدارة المرور بتكثيف أعمال المرور في المنطقة الجنوبية، خاصة بأحياء دار السلام ومصر القديمة والتصدي للمواقف العشوائية وإلزام السائقين بالوقوف بالأماكن المخصصة لهم، وتكليف لجنة مرورية تضم المرور وجهاز هندسة المرور والتخطيط وحى مصر القديمة للدراسة المرورية لشوارع الكنيسة الأنجولية ومدخل الروضة وعمل التعديلات المرورية ووضع الإشارات المرورية في حالة الاحتياج.

وكلّف محافظ القاهرة، مدير مديرية الطرق، بالبدء في أعمال تطوير شارع زهراء المعادى الذي يربط بين شارع الخمسين والأتوستراد والذي يخدم المناطق السكانية المجاورة، وتكليفه بالبدء بإعداد دراسة إنشاء كوبري علوي عند مجمع مدارس الدكتور محمد على محجوب لخدمة سكان المنطقة، نظرا لوجود كثافة سكانية بالمنطقة.

كما كلف رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بإنشاء محطة نقل عام بكفر العلو بحي حلوان وعمل تسيير خطوط جديدة تربط بين حلوان وضواحيها وقلب وأطراف العاصمة لخدمة سكان المنطقة.