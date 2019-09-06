شكرا لقرائتكم خبر عن أهلا مدارس .. جولة في المعرض بعيون "تانية إعدادي".. انبهار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق معرض أهلا مدارس ، ويتضمن جميع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، مع توفير منتجات السلع الغذائية لطلاب المدارسة، وملابس المدارس، إضافة للشنط والأدوات المكتبية وغيرها من المستلزمات، وذلك بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بأرض المعارض في مدينة نصر، حتي يوم 8 سبتمبر الجاري، من الساعة 10 صباحا وحتى 11 مساء رغم أن المواعيد الرسمية التي كانت مقررة حتى الـ9 مساء فقط.

في هذا التقرير خضنا جولة مختلفة في معرض أهلا مدارس، هذه المرة بعيون الطالبة زينب علام التي تستعد لدخول الصف الثاني الإعدادي، ورصدنا كافة تفاصيل المعرض بداية من الشنط مرورا بالكشاكيل والأدوات المكتبية وكراسات الرسم وغيرها من المعروضات.

في البداية التخفيضات على المنتجات جيدة للغاية لكافة الأسر تقريبا، ويتميز المعرض في الجانب المخصص بالشنط المدرسية، بالاعتماد على المصانع المصرية، والمستوردين مباشرة، وبهذا يوفر للجمهور المنتجات بأقل من سعر الجملة، حيث يقوم العارضين بعمل تخفيضات أكثر حتى من الأسعار التي يبيعون بها للمحلات في الخارج، وهو ما انعكس بصورة واضحة على أسعار الشنط المدرسية.

أسعار الشنط المدرسية تبدأ هنا من 75 جنيه للشنط التي لا يقل سعرها في الخارج عن 120 أو 150 جنيه، وترتفع الأسعار بشكل تدريجي بـ100 جنيه و150 و220 و350 و450 وصولا لـ600 جنيه للشنط الترولي التي يأتي معها لانش بوكس ومقلمة، والتي لا يقل سعرها في الخارج عن 750 أو 800 جنيه بحد أدنى.

أما فيما يتعلق بالكراريس والأدوات المدرسية الأخرى، فالتخفيضات في متوسط 20%، وتميز المعرض بتواجد تشكيلة متنوعة من المنتجات عالية الجودة ومتوسطة الجودة والمنتجات الاقتصادية التي تناسب الأسر محدودة الميزانية.

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كراسات الرسم والألوان والصلصال أيضا كان عليهم عروض جيدة للغاية وصلت لـ30% وحتى اللانش بوكس وزجاجات المياه وغيرها من المنتجات.

وجدنا في المعرض أيضا العديد من المنتجات المصرية المصنعة يدويا، والتي أضافت على المعرض جمالا مميزا بعيد عن المنتجات التقليدية المصنعة في المصانع وبماكينات تقليدية، كما تبارى أصحاب المصانع في تقديم منتجاتهم للجمهور مع عروض ضمان، فشنط المدارس على سبيل المثال كانت تباع ومعها ضمان من عام إلى عامين على جودة التصنيع من المصانع المصرية وهو ما أضفى على المنتجات قيمة جديدة تتمثل في التأكد من جودة المنتج الذي تشتريه.

وشارك في المعرض قرابة الـ220 عارض من كبرى الشركات المتخصصة في توفير مستلزمات المدارس بجانب العديد من الشركات الصغرى، إلى جانب مشاركة عدد من الشركات التى ستوفر السلع الأساسية الغذائية طوال أيام المعرض.

وكان وزير التموين قد أكد أن توفير جميع المستلزمات الدراسية بالمعرض، بهدف تخفيف العبء على المواطنين، وأن تتمكن الأسر المصرية من شراء المستلزمات لأبنائهم بأسعار مخفضة، مشيرا إلى أنه بالتوازى مع توفير المستلزمات بالمعرض سيقوم مفتشو قطاع التجارة الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمكتبات التى تطرح مستلزمات المدارس، للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية، وتابع أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه أى شخص يحاول التلاعب فى المنتجات، أو عرض مستلزمات مجهولة المصدر.

من ناحية أخرى، نجحت وزارة التموين فى الاتفاق مع المكتبات الكبرى ومنافذ بيع المستلزمات المدرسية على تخصيص أجنحة كفروع لمعرض «أهلا مدارس»، وطرح المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية بأسعار مخفضة وبنفس أسعار منتجات المعرض، وذلك بهدف إنشاء أكبر عدد من المنافذ لتخفيف العبء على الأسر المصرية فى شراء المستلزمات لأبنائهم مع دخول المدارس.