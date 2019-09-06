شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أكبر قافلة طبية للكشف وتوفير العلاج مجانا لسكان مدينة بدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، أكبر قافلة طبية بمدينة بدر حاليا، للاطمئنان على سير العمل بالقافلة الطبية، التى تقوم بعملها بالمركز الطبى بالحى الاول.

وتقدم القافلة الطبية خدمات متكاملة مجانية للسكان، وذلك بالتعاون مع نادى روتاري مصر، ومنطقة بدر الطبيه، واتصالات مصر ، كما أن القافلة بعدد من التخصصات وهى "باطنه__أطفال__أنف وأذن وحنجرة _نساء___أورام_تغذية- رمد__عظام- جلدية_سكر _ وغدد".

وأوضح رئيس الجهاز، أن الأدوية تصرف بالمجان مع عمل توعية عامة عن الصحة، كما تم توفير سيارات لنقل السكان إلى مكان القافلة.



رئيس جهاز مدينة بدر يتفقد أكب رقافلة طبية بالمدينة (1)



رئيس جهاز مدينة بدر يتفقد أكب رقافلة طبية بالمدينة (2)

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رئيس جهاز مدينة بدر يتفقد أكب رقافلة طبية بالمدينة (3)



رئيس جهاز مدينة بدر يتفقد أكب رقافلة طبية بالمدينة (4)



رئيس جهاز مدينة بدر يتفقد أكب رقافلة طبية بالمدينة (5)



رئيس جهاز مدينة بدر يتفقد أكب رقافلة طبية بالمدينة (6)



رئيس جهاز مدينة بدر يتفقد أكب رقافلة طبية بالمدينة (7)



رئيس جهاز مدينة بدر يتفقد أكب رقافلة طبية بالمدينة (8)



رئيس جهاز مدينة بدر يتفقد أكب رقافلة طبية بالمدينة (9)