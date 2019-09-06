شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تضع روشتة لأشجار الفاكهة متساقطة الأوراق ..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر "الخليج 365 "، عدد من التوصيات الارشادية التى تم اتخاذها من قبل الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية لأشجار الفاكهة متساقطة الأوراق .

وقال تقرير المحاصيل البستانية، أن اهم العمليات الجيدة، التخلص من السرطانات على مدار الموسم، التخلص من الحشائش خارج المزرعة، دهان الجذوع بالبلاستيك لحماية الأشجار من أشعة الشمس، زيادة عدد النقاطات مع تقدم عمر الأشجار لتوفير الرطوبة المناسبة، التخلص من الثمار المصابة بالذبابة و دفنها بعد إضافة الجير الحى .

وأضاف التقرير:"الأشجار التى تروى بالغمر إضافة 100- 150 جم سلفات نشادر أو نترات نشادر، إضافة 150 جم سماد مركب للأشجار اقل من 3 سنوات و 300جم للأشجار اكبر من 3 سنوات، إضافة 150 جم سلفات بوتاسيوم للأشجار الصغيرة و 300 جم للأشجار الكبيرة و يكرر كل 15 يوم، التى تروى بالتنقيط، الرية الأولى : يضاف 2 كجم سلفات نشادر+ 1 كجم سلفات ماغنسيوم، الثانية : يضاف 3 كجم سماد مركب 19-19-19، الرية الثالثة: يضاف 3 كجم سلفات بوتاسيوم، الرية الرابعة : يضاف 2 لتر حامض فوسفوريك.، الرية الخامسة : 1 كجم من كل من سلفات الحديد و الزنك و المنجنيز .

وأشار التقرير ،أن التسميد الورقى يتم رش العناصر الصغرى بمعدل 300جم حديد + 300 جم زنك + 300 جم منجنيز + 150 سلفات نحاس + 100 جم ماغنسيوم + 50 جم بوركس + 250جم يوريا، الرى (لتر / يوم / شجرة )، عمر الأشجار / الكمية باللتر خلال مايو، السنة الأولى / 15 لتر، السنة الثانية / 18 لتر، السنة الثالثة / 20 لتر، السنة الرابعة / 30 لتر، السنة خمسة / 40 لتر، اكبر من 6 / 50 _ 60 لتر .