شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية يطلق غدا معرضا فنيا بعنوان "فى فلك يسبحون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بالتعاون مع متحف الفن الاسلامي بالقاهرة معرضا تحت مسمى (في فلك يسبحون) ينطلق غدا وحتى 12 سبتمبر الجارى بمتحف الفن الإسلامى.

ويحتوى المعرض على بعض المقتنيات الأثرية والفلكية التي يمتلكها المعهد ، ومن المقرر أن يبدأ المعرض باحتفالية ثقافية في الساعة السادسة مساء يتخللها بعض العروض الفنية، وخلال تلك الفترة سيقام على هامش المعرض بعض المحاضرات وورش العمل المتخصصة في علم الفلك وتطبيق عملي عن استخدامات الاسطرلاب وذلك لتبسيط علوم الفلك لرواد المعرض والمتحف ، وتأتى هذه الاحتفالية وتنظيم المعرض بمناسبة العام الهجرى الجديد 1441.



