شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية يطلق غدا معرضا فنيا بعنوان "فى فلك يسبحون" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بالتعاون مع متحف الفن الاسلامي بالقاهرة معرضا تحت مسمى (في فلك يسبحون) ينطلق غدا وحتى 12 سبتمبر الجارى بمتحف الفن الإسلامى.
ويحتوى المعرض على بعض المقتنيات الأثرية والفلكية التي يمتلكها المعهد ، ومن المقرر أن يبدأ المعرض باحتفالية ثقافية في الساعة السادسة مساء يتخللها بعض العروض الفنية، وخلال تلك الفترة سيقام على هامش المعرض بعض المحاضرات وورش العمل المتخصصة في علم الفلك وتطبيق عملي عن استخدامات الاسطرلاب وذلك لتبسيط علوم الفلك لرواد المعرض والمتحف ، وتأتى هذه الاحتفالية وتنظيم المعرض بمناسبة العام الهجرى الجديد 1441.
كانت هذه تفاصيل خبر البحوث الفلكية يطلق غدا معرضا فنيا بعنوان "فى فلك يسبحون" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.