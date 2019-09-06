شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل نقابة الأسنان: زيادة أعداد الخريجين ينذر بمشكلة فى طب الأسنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مجدى بيومى وكيل النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن أعداد الخريجين من كليات طب الأسنان يرتفع بشكل كبير كل عام، موضحا أن أعداد الخريجين 4 آلاف و700 طبيب خلال العام الماضى، والعام الحالى سيصلوا إلى 5 آلاف و500 طبيب، ومن المتوقع أن ترتفع أعدادهم العام المقبل إلى 7 آلاف خريج، معنى ذلك أنه لابد من وجود حل لتلك المشكلة.

وأضاف بيومى، خلال اجتماع نقابة أطباء الأسنان، لمناقشة زيادة أعداد خريجى كليات طب الأسنان،: بدأت وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات، فى عقد امتحانات تجريبية للفئات الطبية لطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي، بحيث يتم منح تراخيص مزاولة المهنة لمن يتجاوز تلك الامتحانات، ونفكر حاليا فى كيفية تحديد تلك الأمور، لأن فعليا مستوى الامتحان التجريبي الذى تم تنفيذه لا يليق بمصر لتخريج طبيب ذو جودة، وبالتالى لابد من الوصول إلى وسيلة دولية بشكل جيد، لنصل إلى النتائج المرغوب فيها، للتأكد تماما من قدرة الخريجين على تقديم خدمات طبية ذات مستوى مرتفع، وبأمان كامل، خاصة أنه عند صدور قرار تخفيض أعداد القبول بنسبة 25% لكليات طب الأسنان والصيدلة لم يتم تنفيذه.



