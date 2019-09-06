شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب مدارس المتفوقين يحصلون على منح دراسية بجامعات أجنبية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن حصول عدد من طلاب الصف الثالث الثانوى بمدارس المتفوقين فى العلوم و التكنولوجيا على عدد من المنح الدراسية بالجامعات المختلفة منها: 16 منحة لطلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بأكتوبر والمعادى فى عدد من الجامعات الأمريكية.

وأضافت الوزارة فى بيان اليوم، أن طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بأكتوبر حصلوا على عدد 3 منح فى بلغاريا، وروسيا، كما حصل بعض الطلاب على 23 منحة بالجامعات المصرية.