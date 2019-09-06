شكرا لقرائتكم خبر عن كنائس بنى سويف تختتم مؤتمر الشباب وخريجى الجامعات السنوى بدير العذراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت إيبارشية بنى سويف وتوابعها أمس فعاليات المؤتمر السنوى للعام الـ 13 لشباب الجامعة والخريجين لعام 2019 بدير السيدة العذراء مريم ببياض ببنى سويف، تحت عنوان "اكتشف نفسك".

حاضر فى المؤتمر إلى جانب أسقف الإيبارشية الأنبا غبريـال كل من الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة وبعض الآباء الكهنة والمتخصصون، وشارك فيه ما يزيد عن 500 شباب الجامعة والخريجين بالإيبارشية إلى جانب مجموعة من الآباء الكهنة والخدام.

احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى 22 من أغسطس الماضى بعيد السيدة العذراء مريم.

فيما تستعد الكنيسة لاستقبال عيد النيروز فى منتصف سبتمبر المقبل، أو عيد رأس السنة القبطية، والتى تعتمد على الأشهر المصرية القديمة، والتى تبدأ بشهر توت وتنتهى بشهرى مسرى الكبير الذى تمر به الكنيسة حاليا، ونسيء الصغير وهو عبارة 6 أيام.