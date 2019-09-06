مدبر الكلدان يترأس قداس عيد ميلاد العذراء بكنيسة سانت فاتيما بمصر الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الأب بولس ساتى مدبر طائفة الكلدان، صباح اليوم الجمعة، قداس عيد ميلاد العذراء مريم، وذلك بكنيسة سانت فاتيما الكاثوليكية بمصر الجديدة بحضور عدد غير قليل من الرهبان والراهبات ورعايا الطائفة الكلدانية بالقاهرة.

ويحتفل الكاثوليك فى شهر سبتمبر بخمسة أعياد للعذراء مريم، فى يوم 8 سبتمبر، حيث يحل عيد مولد العذراء، وفى 12 سبتمبر عيد اسم مريم الكلى القداسة، وفى 15 سبتمبر عيد سيدة الحصاد (فى الكنيسة السريانية عمومًا)، وفى 15 سبتمبر عيد مريم سيدة الأحزان (فى الكنيسة الكاثوليكية عمومًا)، وفى 30 سبتمبر خطوبة مريم العذراء ويوسف النجار (فى الكنيسة السريانية عمومًا).

كانت الكنيسة القبطية الكاثوليكية قد احتفلت أغسطس الماضى بعيد وفاة العذراء مريم بعد صوم استمر أسبوعين، حيث تحتل السيدة العذراء مريم مكانة هامة فى الكنيسة الكاثوليكية.