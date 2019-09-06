شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأسنان تطالب بتحديد أعداد المقبولين بكلياتها ب5 آلاف سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور إيهاب هيكل، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، أن هناك 3 مطالب أساسية لنقابة الأسنان، هى الحد من أعداد الخريجين من الجامعات الأجنبية، والتى يحصل الطلاب على شهاداتهم من خلالها، نظرا لأنها أصبحت باب خلفى لكل من لا يحصل على مجموع طب الأسنان للألتحاق بالنقابة ومزاولة المهنة، مؤكدا ضرورة تقنين الدراسة بالكليات الأجنبية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تستقبل النقابة خلال العام المقبل ألف طالب منهم.

وأضاف هيكل، خلال اجتماع النقابة، مع عددا من عمداء عددا من كليات طب الأسنان،: كما تطالب النقابة بتحديد أعداد المقبولين فى الجامعات بحيث لا يتعد الـ5 آلاف طبيب سنويا، مهما زاد عدد كليات طب الأسنان، وينظر فى هذا العدد كل 5 سنوات، وفق متطلبات سوق العمل، بجانب التأكد من إمكانيات الكليات، وخاصة من أعضاء هيئة التدريس، نظرا لعدم وجود أعداد كافية، بحيث يتم ضمان أن الخريج ذات كفاءة مرتفعة، مشيرا إلى أن الدولة بدأت تتغلب عليها من خلال عمل امتحان بورد موحد، وبالتالى لابد من قياس نتيجة إجراء الامتحان، ونتيجته، للوقوف على مدى صلاحيته خلال تلك الفترة التجريبية له.