فيديو.. العثور على أفعى "الكوبرا" داخل سور محكمة تونسية فى صفاقس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عثر عمال وموظفو محكمة بالعقارب فى ولاية صفاقس التونسية أمس الخميس، على أفعى الكوبرا داخل أسوار المحكمة وقرب مدرجها الرئيسى.
وأفادت القاضية التونسية أحلام قوبعة فى المحكمة المذكورة لـ"راديو موزاييك" اليوم الجمعة إلى أنها طلبت من حارس المحكمة القيام بجولة تفقدية فى محيط المحكمة، فأعلمها بعثوره على الكوبرا.
وأكدت القاضية التونسة أن المحكمة دون عمال تنظيف منذ 3 سنوات، وأنها مضطرة إلى توفير عمال تنظيف على حسابها الخاص لتنظيف مكاتب المحكمة.
وشددت على أن القضاة والموظفين لطالما طالبوا الإدارة بتوفير عمال تنظيف ''ولا حياة لمن تنادى'' وفق تعبيرها، وتابعت ''نحن نعمل فى قمامة".
وهذه الكوبرا ليست الأولى التى يعثر عليها فى منطقة العقارب، فى حين توفى طفل فى الـ12 من عمره بلدغة أفعى منذ أسبوعين.
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