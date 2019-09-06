القبض على شخص يروج لبيع قطع أثرية عبر الـ "فيس بوك" بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن، أحد الأشخاص لإعلانه عن بيع وشراء قطع أثرية عبر إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بالغربية.

أكدت معلومات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام المسئول عن إدارة إحدى المجموعات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بنشر مشاركات تتضمن الإعلان عن بيع وشراء قطع أثرية نظير مقابل مادي.

تمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، من ضبط أحد الأشخاص لنشره مشاركات على إحدى المجموعات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تتضمن الإعلان عن بيع وشراء قطع أثرية نظير مقابل مادي.

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وجرى تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بمحافظة الغربية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، جرى استهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته، وبحوزته الهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب الواقعة وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات المُشار إليها وصور لقطع أثرية.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وإنشاء المجموعة المشار إليها بغرض إيهام المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعرض قطع أثرية للبيع للنصب عليهم والاستفادة منهم ماديا.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.