الأموال العامة توقع بـ 3 تجار عُملة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكن رجال مباحث الأموال العامة من ضبط 3 أشخاص بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة لقيامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب قيام "حاصل على دبلوم تجارة، مقيم بالجيزة" بممارسة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتحر عنه وضبطه حال تعامله مع أحد المصادر السرية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وضُبط بحوزته مبالغ مالية قدرها 755 دولار أمريكي، 4150 يورو، 42 ألف جنيه مصري، حصيلة نشاطه غير المشروع، وكذا هاتف محمول يحتوي على العديد من الرسائل والمحادثات الدالة على قيامه بمزاولة نشاطه غير المشروع.

وضُبط بمنطقة مصر القديمة طالب، مقيم بالجيزة، حال تعامله مع أحد المصادر السرية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وبحوزته مبلغ مالي قدره "عشرة آلاف يورو"، وبمواجهة المتهمان اعترفا بنشاطهما غير المشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما غير المشروع.

Advertisements

كما ضبط رجال مباحث الأموال العامة مالك محل لتجارة المحمول، مقيم بمصر القديمة القاهرة - سبق إتهامه في العديد من قضايا الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي لقيامه بمُعاودة نشاطه المُؤثم في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة لأحكام القانون حال تعامله مع أحد المصادر السرية من خلال المحل الخاص به الكائن بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ، وضُبط بحوزته مبالغ مالية قدرها "7016 دولار أمريكي، 70000 جنيه مصري" من حصيلة نشاطه غير المشروع.

بمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه.

وبالعرض على اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف بتحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.