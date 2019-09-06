مكافحة المخدرات تلاحق تجار الكيف بـ 12 محافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائي حملات أمنية بمديريات أمن "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، مطروح، الإسماعيلية، الدقهلية، دمياط، أسيوط، المنيا، الشرقية، الغربية، قنا" لضبط العناصر الإجرامية ومروجي المواد المخدرة.

وأسفرت الجهود عن ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة وبحوزته 75 جراما من مخدر الهيروين، وضُبط أحد العناصر الإجرامية، سبق اتهامه في 3 قضايا آخرها "مخدرات"، لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة، بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة، وبحوزته 700 جرام من مخدر الحشيش، وضبط أحد العناصر لاتجاره في الأقراص المخدرة وترويجها داخل إحدى الصيدليات بالجيزة، بحوزته 8531 قرصا يؤثر على الحالة النفسية والعصبية مجهولة المصدر، وعنصرين سبق اتهام أحدهما في 20 قضية متنوعة، لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة، بالإسكندرية وبحوزتهما 10 طرب لمخدر الحشيش، و30 جراما لمخدر الهيروين.

كما نجحت جهود الإدارة من رصد وضبط أحد العناصر الإجرامية المتخصصة في الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية في الإسكندرية وبحوزته 60 طربة حشيش وزنت 15 كيلو جراما، وعنصرين لقيامهما بالاتجار في المخدرات بمحافظة مطروح، بحوزتهما 49 قطعة لمخدر الحشيش وزنت 170 جراما، و390 قرصا مخدرا.

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وأثمرت الجهود عن 3 عناصر الإجرامية، لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة بالإسماعيلية، وبحوزتهم 22 لفافة لمخدر البانجو وزنت 2 كيلو جرام، و520 جراما لمخدر الأستروكس، وضبط أحد العناصر الإجرامية، لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة، بالدقهلية، وبحوزته 100 جرام لمخدر الهيروين، كما ضبط أحد العناصر الإجرامية، لاتجاره في المواد المخدرة، بدمياط وبحوزته 600 جرام لمخدر الحشيش، وعنصرين من العناصر الإجرامية، لاتجارهما في المواد المخدرة، في أسيوط، وبحوزتهما 80 جراما لمخدر الحشيش، و50 قرصا مخدرا".

وفي المنيا ضُبط 3 من العناصر الإجرامية، لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة، وبحوزتهم 93 قطعة لمخدر الحشيش وزنت 200 جرام، وعنصر إجرامي لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة، بالشرقية وبحوزته 150 جراما لمخدر الهيروين، وأحد العناصر الإجرامية، لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة، في الغربية وبحوزته 300 قرص مخدر.

وضُبط في قنا أحد العناصر الإجرامية، لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة في قنا، بحوزته 10 لفافات لمخدر الأفيون، وزنت 100 جرام، و50 قرصا مخدرا.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة التحقيق.