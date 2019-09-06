ضبط 3 كيلو أفيون بحوزة سائق وعامل بصحراوي الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: بالتنسيق بين قطاع الأمن العام والأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر، ألقى القبض على سائق وعامل وبحوزتهما 3 كجم من مخدر الأفيون. أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الأقصر، قيام سائق وعامل بالاتجار في المواد المخدرة متخذان من دائرة المركز مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامي. وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إعداد عدة أكمنة أسفر إحداها عن ضبطهما حال استقلالهما سيارة أجرة "ميكروباص" قيادة السائق بالطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز شرطة القرنة، وبحوزتهما 3 كيلو جرام من مخدر الأفيون، مبلغ مالي قدره 1500 جنيه، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع. جرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.

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