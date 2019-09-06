خلال يوم.. تنفيذ 53 ألف حكم وضبط 43 قطعة سلاح بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 43 قطعة سلاح ناري، 162 قضية مخدرات، وتنفيذ 53763 حكم قضائي متنوع. جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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