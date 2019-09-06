استكمال المرحلة الثالثة لمهرجان الجيزة الصيفي بمركز شباب ميت عقبة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إن الهدف من فعاليات المرحلة الثالثة من مهرجان الجيزة الصيفي والتي انطلقت في الأول من سبتمبر وتستمر حتى منتصف الشهر الحالي بمركز شباب ميت عقبة، هو الاستفادة من طاقات الطلاب خلال الأجازة الصيفية لدعم ورفع قدراتهم العقلية والبدنية والرياضية والفنية واستثمار أوقات الفراغ في ممارسة أنشطة هادفة وبناءة تعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع.

وأضاف - في تصريح اليوم الجمعة - أن خطة المهرجان تشمل جميع المراحل وتتضمن العديد من الأنشطة منها الرياضية والفنية والتدريب على علوم الحاسب الآلي، بالإضافة إلى أنشطة اكتشاف المواهب الفنية والتي تهدف إلى إكساب الطلاب الخبرات المباشرة من خلال مزاولتهم للأنشطة واستثمار أوقات الفراغ بشكل مثمر ونافع.

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من جانبه، أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة الدكتور أحمد عبد الوكيل أن مهرجان الجيزة الصيفي يشمل دعم الأنشطة الرياضية والبدنية والثقافية والفنية للطلاب، وتنظيم دورات رياضية في ألعاب خماسي القدم وتنس الطاولة، بالإضافة إلى تنظيم مسابقات الشعر والزجل والقصة القصيرة والرواية والغناء والرسم والإنشاد الديني وحفظ قرآن وأحاديث، ودين مسيحي.

وأوضح عبد الوكيل أنه يتم تنفيذ المهرجان على ثلاث مراحل خلال الفترة من ٢٥ يوليو إلى ١٥ سبتمبر حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى والثانية خلال الفترة من ٢٥ يوليو إلى ٢٨ أغسطس وجارٍ تنفيذ المرحلة الثالثة والنهائية خلال الفترة من أول سبتمبر وحتى ١٥ سبتمبر بمركز شباب ميت عقبة.

بدوره، أشار وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة الدكتور أمين عبد الجواد إلى أن المديرية تقوم بتوزيع الائمة خلال فعاليات المهرجان لإلقاء محاضرات دينية في الموضوعات التي تشغل فكر الطلاب؛ بهدف التثقيف الديني وترسيخ روح الدين السمح.​