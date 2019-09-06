التنمية المحلية: تدريب 200 من الشباب ذوي الإعاقة بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:
أعلن وزير التنمية المحلية أن الوزارة بصدد الإعداد لتدريب 200 من الشباب والفتيات ذوى الإعاقة بالمحافظات من الراغبين فى التعرف على عمل المحليات لتأهيلهم وتدريبهم لدخول إنتخابات المحليات خلال الفترة المقبلة.
وقال وزير التنمية المحلية اليوم إن هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار برتوكول التعاون الذى وقعته وزارة التنمية المحلية، رئيس المجلس القومى للإعاقة الدكتور أشرف مرعي، لاسيما وأن قانون الإدارة المحلية الجديد والجاري عرضه على مجلس النواب يتضمن تمثيل ذوي الإعاقة تمثيلاً مناسبًا.
وأكد أن الوزارة حريصة على التنسيق مع المجلس القومي للإعاقة لتعريف ذوى الإعاقة بعمل الإدارة المحلية وفي مجال دعم المشاركة السياسية وتوعيتهم بقانون الإدارة المحلية الجديد ومسئوليات المجالس المحلية وإتاحة الفرص لهم للإلتحاق بأجهزة المحليات بالمحافظات.
وقال الوزير إن الوزارة مهتمة بدعم متحدى الإعاقة في جميع المحافظات، موضحاً أن التنمية المحلية من أوائل الوزارات التي أنشأت وحدة متخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة وحقوق الانسان وتكافؤ الفرص ، كما تم إنشاء وحدات مماثلة في المحافظات بهدف تسهيل تقديم الخدمات لهذه الفئة وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وكافة أجهزة الدولة بتأهيل متحدى الإعاقة ودمجهم مع المجتمع.
وأضاف الوزير أنه سيتم أيضاً تنفيذ دورات تدريبية متخصصة خلال الفترة القادمة لبعض الموظفين في المحليات لتسهيل التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة.
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