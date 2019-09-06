مؤتمر طبي: 46% من إجمالي الوفيات بسبب أمراض القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور مجدي عبدالحميد، رئيس الجمعية المصرية للقلب، أن أمراض القلب تتسبب في 46% من نسب الوفيات في مصر.

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الذي تنظمه جمعية القلب المصرية، اليوم الجمعة، لأولمبياد شباب أطباء القلب بالتعاون مع إحدى شركات الأدوية.

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وأضاف "عبدالحميد"، أن منظمة الصحة العالمية أرجعت في أحداث دراساتها وفاة 17.3 مليون حالة بسبب أمراض القلب عالمياً، وأن أمراض القلب تحتل المرتبة الأولى في نسب الوفيات مقارنة بالأمراض الأخرى، وهذا يستوجب إدخال أدوية تعمل بطرق معززة للأدوية القديمة بجانب القسطرة التداخلية.

وأوضح أن مصر تحتل المركز 23 على مستوى العالم في معدل الإصابة بأمراض القلب، وهذه نسبة كبيرة، مضيفا أن الوقاية من أمراض القلب تأتي من المحافظة على الوزن المثالي واللياقة البدنية، وذلك بممارسة الرياضة 30 دقيقة يوميا لمدة 5 أيام في الأسبوع مع شرب السوائل والعصائر، ولابد من تفادي المشروبات الغازية بجانب الإكثار من أكل الخضروات.

وطالب رئيس جمعية القلب، المريض بأن يقوم بعلاج الضغط وفي نفس الوقت لابد من علاج وضبط معدل السكر بالدم ومتابعة دورية على الدهون الثلاثية والكولسترول مرة كل عام.