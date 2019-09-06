"السوق متشبّع".. لجنة حكومية ترفض طلبًا لاستيراد 250 ألف طن دواجن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
كشف الدكتور نبيل درويش، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن اللجنة الحكومية المشكلة لحماية الإنتاج المحلي من الدواجن، رفضت طلبًا لاستيراد 250 ألف طن دواجن وأجزائها من الخارج.
كانت اللجنة المكونة من وزارات الزراعة والتموين والداخلية، والاتحاد العام لمنتجي الدواجن وجهاز الخدمة الوطنية والجهات الرقابية، والمُسماه بـ"222"، قررت اتخاذ حزمة من الإجراءات لحماية الإنتاج المحلي من الدواجن، بحظر استيراد الدواجن وأجزائها من الخارج، وتلبية احتياجات الجهات المستوردة من الإنتاج المحلي من الدواجن وبيض المائدة.
وقال "درويش" في تصريحات لمصراوي، الجمعة، إنَّ الطلب تقدمت به 3 شركات، بواقع 150 ألف طن دواجن مجمدة و100ألف مصنعات دواجن، لافتاً إلى أن السوق متشبّع بالإنتاج المحلي ولا توجد حاجة للاستيراد من الخارج.
وأشار إلى أن مصر تنتج 3 ملايين دجاجة يومياً، وسط تدني الأسعار في الوقت الحالي.
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