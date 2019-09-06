مصر | خلال 24 ساعة.. ضبط 162 قضية مخدرات و43 قطعة سلاح ناري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة.. ضبط 162 قضية مخدرات و43 قطعة سلاح ناري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 43 قطعة سلاح ناري بحوزة 44 متهما) وذلك على النحو التالي:
(2) بندقية آلية.
(2) بندقية خرطوش.
(4) طبنجات.
(35) فرد محلي.
(103) طلقة مختلفة الأعيرة.
(234) قطعة سلاح أبيض.
كما تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.
في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (53763) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالي:
(178) حكم جناية.
(16892) حكم حبس جزئي.
(3114) حكم حبس مستأنف.
(26521) حكم غرامة.
(7058) حكم مخالفة.
في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (162) قضية مخدرات بحوزة (176) متهم، ضُبط خلالها الآتي:
كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 4،952 كيلو جرام).
كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 3،120 كيلو جرام).
كمية من مخدر الهيروين وزنت (1،829 كيلو جرام ).
كمية من مخدر البانجو وزنت ( 950 جراما).
كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 1،295 كيلو جرام).
كمية من مخدر الفودو وزنت ( 760 جراما).
عدد (1807) قرصا مخدرا.
في مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين: ضبط (44) متهما.
في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابي، ضم (4) متهمين، ارتكبوا (3) حوادث متنوعة.
في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (7) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.
في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (410) دراجة نارية مخالفة.
في مجال فحص السائقين: فحص (145) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (14) منهم.
في مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة (سيارة، 4 دراجات نارية).
في مجال ضبط قضايا المصنفات: ضبط (25) قضية مصنفات متنوعة.