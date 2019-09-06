مصر | من "الدولار" لـ"اليورو".. سقوط تجار عملة في القاهرة والجيزة

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتحرى عنه وضبطه حال تعامله مع أحد المصادر السرية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وضُبط بحوزته مبالغ مالية قدرها (755 دولار أمريكي، 4150 يورو، 42 ألف جنيه مصرى ) حصيلة نشاطه غير المشروع، وكذا هاتف محمول يحتوي على العديد من الرسائل والمحادثات الدالة على قيامه بمزاولة نشاطه غير المشروع.

وفي ذات الإطار تم ضبط ( طالب - مقيم بالجيزة ) حال تعامله مع أحد المصادر السرية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وضبط بحوزته مبلغ مالي قدره ( عشرة آلاف يورو).